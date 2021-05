Serie C, la gara di playout Fano-Imolese rinviata per Covid. Il comunicato

Oggi partono i playout in Serie C ma, così come è stato per i playoff, anche una delle gare in programma è stata rinviata per Covid: si tratta di Fano-Imolese del Girone B. Questo il comunicato della Lega Pro:

“La Lega Italiana Calcio Professionistico,

preso atto

– della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Prevenzione Malattie Infettive – ASUR Marche Area Vasta n. 1 Prot. n. 41882 pervenuta in data 13.05.2021;

– della successiva comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Prevenzione Malattie Infettive – ASUR Marche Area Vasta n. 1 Prot. n. 42151 pervenuta in data 14.05.2021, con oggetto “Cluster di Infezione da Sars-Cov-2 nel gruppo squadra della Società ALMA JUVENTUS 1906 Fano”, nella quale “al fine di arginare il rischio di diffusione del contagio, si esprime parere igienico-sanitario contrario alla disputa della partita tra l’Alma Juventus Fano 1906 e l’Imolese prevista nella giornata di domani sabato 15 maggio 2021”;

in dipendenza di quanto sopra

dispone

che la gara A.J. Fano-Imolese, in programma sabato 15 maggio 2021, Stadio “Raffaele Mancini”, Fano, venga rinviata a data da destinarsi”.