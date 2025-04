Serie C, la Clodiense retrocede. Vittorie esterne per Latina e Catania

Concluse le gare delle 15 in Serie C. La Clodiense retrocede. Vittorie esterne per Latina e Catania.

Questi i risultati:

GIRONE A

Trento-Renate 0-0

Union Clodiense-Atalanta U23 1-3

7′ rig. Panada (A), 39′ Bergonzi (A), 79′ Vlahovic (A), 87′ Sinani (C)

GIRONE B

Pianese-Pineto 4-0

2′ Bacchin, 18′ Mignani, 64′ Marchesi, 79′ Bacchin

GIRONE C

Cavese-Catania 0-1

60′ Jimenez

Picerno-Latina 1-2

2′ Ciko (L), 66′ Bocic (L), 92′ Bernardotto (P)

