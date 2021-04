Serie C, la Casertana passa a Monopoli (1-0) nel recupero della 33a giornata

Si è appena conclusa la partita Monopoli-Casertana del Girone C di Serie C, recupero della 33a giornata. Decisivo il gol al 33′ di Cuppone che ha garantito i tre punti ai campani. In classifica la Casertana sale a quota 44 lasciando il Monopoli a 40 in undicesima posizione, appena fuori la zona playoff (da verificare a fine campionato se l’undicesima potrà accedere ai playoff). Entrambe le squadre avevano avuto tanti casi Covid recentemente e stanno recuperando i match rinviati proprio in queste settimane. Il Monopoli ha ancora un’altra partita da recuperare.

La classifica aggiornata:

Ternana 87 (promossa in Serie B)

Avellino 66

Bari 59

Catanzaro 58*

Catania 53

Juve Stabia 52*

Foggia 47*

Palermo 46

Teramo 45

Casertana 44

Monopoli 40*

Viterbese 39

V. Francavilla 37

Potenza 35

Turris 35

Vibonese 32

Paganese 27

Bisceglie 27

Cavese 19