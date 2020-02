Serie C: la Carrarese vince con il Renate. La Reggio Audace cala il tris all’Arzignano Valchiampo

Si sono conclusi i due posticipi della ventiseiesima giornata di Serie C. La Carrarese vince con il Renate 2-1: doppietta di Valente e gol di Sena per gli ospiti. La Reggio Audace porta a casa tre punti contro l’Arzignano Valchiampo con un 3-1 finale: doppietta di Zamparo, rete di Kargbo e Balestrero per i veneti.