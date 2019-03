Serie C, girone C: la capolista Juve Stabia frena ancora, il Rieti agguanta il pari al 93′

Quarta gara consecutiva senza vittorie per la Juve Stabia. La capolista del girone C pareggia 1-1 contro il Rieti nel match valido per la 32esima giornata di Serie C. Vespe in vantaggio grazie al destro chirurgico di Canotto al 26′, con i laziali che agguantano il pari al 93′ con Gondo. La Juve Stabia resta in vetta e sale a quota 64, portandosi a più 3 sul Trapani secondo; Rieti a quota 29.

SERIE C, GIRONE C:

Juve Stabia-Rieti 1-1 (Canotto – Gondo)