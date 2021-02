Serie C: ko Como e Modena, bene Turris e Juve Stabia. I risultati del pomeriggio

Sono terminate da poco le gare del tardo pomeriggio in Serie C. Negli anticipi del Girone A vince la Pro Patria contro la capolista Como per 2-1. Nel Girone B la Feralpisalò supera il Legnago di misura, il Perugia domina contro il Modena: 3-0 per gli umbri. Nel Girone C la Turris rimonta la Casertana, sorride anche la Juve Stabia sul campo del Bisceglie.

GIRONE A

Pro Patria-Como 2-1

GIRONE B

Feralpisalò-Legnago 1-0

Perugia-Modena 3-0

GIRONE C

Turris-Casertana 2-1

Bisceglie-Juve Stabia 0-1

