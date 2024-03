Serie C, inizia con un pareggio l’avventura di Zeoli sulla panchina del Catania: 0-0 contro il Potenza

È appena terminata l’unica sfida delle 16.15 del girone C di Serie C. Dopo l’esonero di Lucarelli, il Catania riparte da Zeoli e dal pareggio per 0-0 in casa contro il Potenza. Un punto ciascuno che non smuove particolarmente la classifica delle due compagini: il Potenza rimane al quattordicesimo posto a quota 37, mentre il Catania insegue al quindicesimo posto a quota 36.

Foto: Serie C Logo