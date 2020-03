Serie C: impresa Monopoli, cade in casa la Reggina. Il Catania fatica, ma vince con la Vibonese

Sorprese in Serie C sui campi del pomeriggio nell’unico girone di gioco di questo fine settimana. Impresa del Monopoli che espugna Reggio Calabria per 2-0. La Reggina rimasta in 10 non resiste, successo biancoverde firmato da Salvemini e Piccinni. Restano comunque 9 i punti di distacco tra la capolista ed il Monopoli, in attesa del Bari nel pomeriggio. Successo esterno anche per la Sicula Leonzio che vince in casa del Rieti. Vittoria al fotofinish del Catania in casa contro la Vibonese. Emmanusso risponde alla rete su rigore realizzata da Curcio in avvio di match, ma nel finale il gol di Mazzarani vale i tre punti per la squadra siciliana.

Serie C – Girone C 29^ giornata

Sabato 29 Febbraio ore 20.30

Casertana-Cavese: 2-0

Domenica 1 Marzo

ore 15:00

Reggina-Monopoli: 0-2 (72′ Salvemini, 87′ Piccinni)

Rende-Viterbese: 0-0

Rieti-Sicula Leonzio: 1-2 (33′, 72′ Lescano, 51′ Tirelli)

ore 15:30

Catania-Vibonese: 2-1 (3′ Curcio, 36′ Emmausso, 88′ Mazzarani)

ore 17:30

Bari-Avellino:

Paganese-Teramo:

Potenza-Catanzaro:

Ternana-Bisceglie:

Virtus Francavilla-Picerno:

Classifica: Reggina 66, Monopoli 56 Bari 57, Potenza 52, Ternana 50, Catania 44, Catanzaro 42, Teramo 40, Viterbese 39, Vibonese 38, Francavilla 37, Avellino 37, Cavese 37, Casertana 35, Paganese 34, Picerno29, S. Leonzio 26, Rende 18, Rieti 12 (-5).