Serie C, il Vicenza batte 3-0 la Virtus Verona e accorcia sul Padova

Vittoria fondamentale per il Vicenza che ha piegato per 3-0 la Virtus Verona. Succede tutto nel secondo tempo dopo lo 0-0 della prima frazione. Segna Rauti, poi Rolfini e Della Morte chiudono il risultato sul 3-0. Con questo risultato il Vicenza accorcia sul Padova capolista, fermato sul pari per 1-1 dalla Triestina.

Foto: logo Serie C