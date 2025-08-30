Serie C, il Trapani ne fa 6 al Latina, bene il Foggia
30/08/2025 | 23:11:23
Concluse le gare di Serie C della serata. Il Trapani ne fa 6 al Latina, bene il Foggia.
Girone B
Gubbio-Sambenedettese 1-1
19′ Tommasini (G), Tourè (S)
Juventus U23-Livorno 2-1
72′ Deme (J), 91′ Di Carmine (L), 95′ Anghelè (J)
Girone C
Foggia-Sorrento 1-0
69′ Morelli (F)
Potenza-Audace Cerignola 0-0
Trapani-Latina 6-0
8′ Fischnaller (T), 12′ Canotto (T), 21′ Celeghin (T), 56′ Grandolfo (T), 80′ Ciotti (T), 87′ Salines (T)
Foto: logo Serie C