Serie C, il TNF sanziona il Trapani con altri 5 punti di penalizzazione

31/03/2026 | 17:41:12

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 2.000 euro di ammenda e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Trapani (Girone C di Serie C) per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 5 marzo a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.

Foto: logo Trapani