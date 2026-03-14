Serie C, il Ravenna vince a Sassari. Bene Casarano e Latina
14/03/2026 | 16:36:00
Concluse le gare di Serie C delle 14-30. Il Ravenna vince a Sassari. Bene Casarano e Latina.
Girone B
Pineto-Bra 1-1
52′ Armstrong (P), 60′ Borsoi (B)
Torres-Ravenna 1-2
34′, 75′ Fischnaller (T), 57′ Di Stefano (R)
Girone C
Casarano-Cosenza 2-0
32′, 37′ Chiricò
Giugliano-Atalanta U23 2-1
27′, 31′ Prado (G), 33′ Manzoni (A)
Latina-Siracusa 2-0
15′ Parodi, 33′ rig. Parigi
Potenza-Cavese 2-2
7′ Fusco (P), 37′ Petrungaro (C), 64′ Gudjohnsen (P), 76′ Felippe (C)
