Serie C, il quadro completo dei playoff. Si comincia il prossimo weekend

Conclusi i gironi di Serie C. Ecco la griglia dei playoff di Serie C (ricordiamo che si tratta di gara unica, e che in caso di parità passerà al turno successivo la meglio classificata in campionato, cioè chi gioca in casa):

GIRONE A

Renate vs Arzignano

Giana Erminio vs Virtus Verona

Trento vs Atalanta U23

GIRONE B

Arezzo vs Gubbio

Vis Pesaro vs Pontedera

Pineto vs Pianese

GIRONE C

Catania vs Giugliano

Benevento vs Juventus Next Gen

Potenza vs Picerno

Mercoledì 7 maggio sarà, invece, la volta del secondo turno playoff del girone e entreranno in gioco le quarte classificate, quindi AlbinoLeffe, Pescara (miglior quarta) e Crotone. Anche in questo caso le gare saranno secche.

Domenica 11 maggio al via i playoff nazionali, con il primo turno e l’ingresso delle terze classificate e della vincitrice della Coppa Italia Serie C: Feralpisalò (miglior terza), Torres e Rimini, Monopoli. Da questo momento le gare si disputeranno su andata e ritorno (in campo anche mercoledì 14 maggio) ed è previsto il sorteggio.

Domenica 18 maggio sarà la volta del secondo turno playoff nazionale: in campo anche le seconde classificate quindi Vicenza, Ternana e Audace Cerignola. Le gare di ritorno sono previste per mercoledì 21 maggio.

Domenica 25 maggio si entrerà nel clou della Final Four che – attraverso mercoledì 28 maggio e lunedì 2 giugno – ci porterà fino a sabato 7 giugno con la finalissima di ritorno.

