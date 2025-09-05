Serie C, il programma delle gare di oggi
06/09/2025 | 00:25:55
Con i top campionati fermi, in Italia il weekend fari accesi sulla Serie C, che continua. Si gioca la terza giornata: il programma delle gare di oggi.
Sabato 6 settembre:
Girone A
15:00 – Albinoleffe vs Renate
15:00 – Alcione Milano vs Lumezzane
20: 30 – Brescia- Pro Vercelli
20: 30 – Virtus Verona- Inter Under 23
20:30 – Pergolettese vs Cittadella
Girone B
15:00 – Gubbio vs Perugia
17:30 – AC Carpi vs Campobasso
17:30 – Arezzo vs Vis Pesaro
17:30 – Ascoli vs Juventus Next Gen
17:30 – Torres vs Pianese
Girone C
17:30 – Giugliano vs Foggia
17:30 – Sorrento vs Trapani 1905
20:30 – Casarano vs Benevento
20:30 – Casertana vs Potenza
20:30 – Catania vs Monopoli
