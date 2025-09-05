TOP NEWS
Serie C, il programma delle gare di oggi

06/09/2025 | 00:25:55

Con i top campionati fermi, in Italia il weekend fari accesi sulla Serie C, che continua. Si gioca la terza giornata: il programma delle gare di oggi.

Sabato 6 settembre:

Girone A

15:00 – Albinoleffe vs Renate

15:00 – Alcione Milano vs Lumezzane

20: 30 – Brescia- Pro Vercelli

20: 30 – Virtus Verona- Inter Under 23

20:30 – Pergolettese vs Cittadella

Girone B

15:00 – Gubbio vs Perugia

17:30 – AC Carpi vs Campobasso

17:30 – Arezzo vs Vis Pesaro

17:30 – Ascoli vs Juventus Next Gen

17:30 – Torres vs Pianese

Girone C

17:30 – Giugliano vs Foggia

17:30 – Sorrento vs Trapani 1905

20:30 – Casarano vs Benevento

20:30 – Casertana vs Potenza

20:30 – Catania vs Monopoli

