Serie C, il programma della terza giornata. Si gioca oggi, Ternana-Palermo big-match

Oggi è prevista la terza giornata di Serie C. In campo tutti i gironi, ma il big match è nel raggruppamento meridionale dove è in programma Ternana-Palermo. Ecco il programma completo.

GIRONE A

ALBINOLEFFE – PRO SESTO Ore 20.45

CARRARESE – PONTEDERA Ore 20.45

LECCO – ALESSANDRIA Ore 20.45

LUCCHESE – GROSSETO Ore 18.30

NOVARA – GIANA ERMINIO Ore 20.45

OLBIA – PRO PATRIA Ore 18.30

PIACENZA – LIVORNO Ore 20.30

PISTOIESE – PERGOLETTESE Ore 18.30

RENATE – PRO VERCELLI Ore 20.45

GIRONE B

CARPI – A.J. FANO Ore 18.30

FERALPISALÒ – IMOLESE Ore 18.30

MATELICA – SUDTIROL Ore 15.00

PADOVA – MANTOVA Ore 20.45

SAMBENEDETTESE -FERMANA Ore 20.45

RAVENNA – VIS PESARO Ore 20.45

TRIESTINA – MODENA Ore 15.00

VIRTUSVECOMP VERONA – LEGNAGO SALUS Ore 20.45

GIRONE C

CATANIA – JUVE STABIA Ore 18.30

CATANZARO – PAGANESE Ore 18.30

CAVESE – BARI Ore 18.30

POTENZA – CASERTANA Ore 20.45

TERNANA – PALERMO Ore 15.00 (Diretta Rai Sport)

TURRIS – VITERBESE Ore 18.30

VIRTUS FRANCAVILLA – VIBONESE Ore 15.00

AVELLINO – BISCEGLIE: rinviata al 18/11, ore 20.45

TERAMO – FOGGIA: rinviata al 18/11, ore 20.45

Riposa: MONOPOLI