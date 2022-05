Serie C, il programma del secondo turno dei playoff

Si è disputato ieri il primo turno dei playoff di Serie C. I colpi di giornata sono dell’Olbia e della Pro Patria, che hanno avuto la meglio rispettivamente delle più quotate Ancona e Lecco. Si è delineato così il quadro completo relativo agli incontri del secondo turno, in programma mercoledì 4 maggio (orari da stabilire). Anche in questo caso, le gare verranno disputate in casa della squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare e sarà quest’ultima a passare il turno in caso di parità al termine dei 90′. Questo il tabellone completo.

GIRONE A

Triestina-Pro Patria

Pro Vercelli-Juventus U23

GIRONE B

Virtus Entella-Olbia

Pescara-Gubbio

GIRONE C

Avellino-Foggia

Monopoli-Virtus Francavilla

FOTO: Twitter Lega Pro