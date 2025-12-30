Serie C, il programma dalla 5a alla 12a giornata di ritorno
30/12/2025 | 10:50:46
La Serie C ha reso noto il programma dalla 5a alla 12a giornata di ritorno del campionato 2025-26.
5ª GIORNATA DI RITORNO – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
ARZIGNANO VALCHIAMPO TRIESTINA Sabato Ore 14.30
CITTADELLA ALBINOLEFFE Domenica Ore 12.30
DOLOMITI BELLUNESI VIRTUS VERONA Sabato Ore 14.30
GIANA ERMINIO UNION BRESCIA Lunedì Ore 20.30 Diretta Rai Sport
INTER U23 PERGOLETTESE Sabato Ore 17.30
OSPITALETTO FRANCIACORTA LUMEZZANE Sabato Ore 17.30
PRO PATRIA L.R. VICENZA Domenica Ore 12.30
PRO VERCELLI NOVARA Domenica Ore 14.30
RENATE ALCIONE MILANO Lunedì Ore 20.30
TRENTO LECCO Sabato Ore 14.30
GIRONE B
ASCOLI LIVORNO Venerdì Ore 20.30
BRA GUBBIO Sabato Ore 17.30
CAMPOBASSO PONTEDERA Sabato Ore 17.30
CARPI SAMBENEDETTESE Sabato Ore 17.30
GUIDONIA MONTECELIO AREZZO Venerdì Ore 20.30
JUVENTUS NEXT GEN PINETO Domenica Ore 14.30
PERUGIA RAVENNA Venerdì Ore 20.30
PIANESE VIS PESARO Sabato Ore 14.30
TERNANA TORRES Domenica Ore 14.30
RIPOSA: FORLÌ
GIRONE C
ATALANTA U23 BENEVENTO Domenica Ore 14.30
AZ PICERNO POTENZA Domenica Ore 17.30
CAVESE CASARANO Sabato Ore 14.30
COSENZA CASERTANA Domenica Ore 17.30
FOGGIA AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 20.30
MONOPOLI LATINA Domenica Ore 14.30
SALERNITANA GIUGLIANO Domenica Ore 20.30
SIRACUSA CROTONE Domenica Ore 17.30
SORRENTO CATANIA Sabato Ore 14.30
TRAPANI TEAM ALTAMURA Domenica Ore 14.30
6ª GIORNATA DI RITORNO – 6-7-8 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
ALBINOLEFFE PRO PATRIA Domenica Ore 14.30
ALCIONE MILANO ARZIGNANO VALCHIAMPO Sabato Ore 17.30
L.R. VICENZA DOLOMITI BELLUNESI Domenica Ore 17.30
LECCO PRO VERCELLI Domenica Ore 14.30
LUMEZZANE CITTADELLA Sabato Ore 14.30
NOVARA UNION BRESCIA Sabato Ore 14.30
OSPITALETTO FRANCIACORTA RENATE Domenica Ore 14.30
PERGOLETTESE TRENTO Sabato Ore 17.30
TRIESTINA INTER U23 Domenica Ore 14.30
VIRTUS VERONA GIANA ERMINIO Sabato Ore 17.30
GIRONE B
AREZZO PIANESE Domenica Ore 17.30
GUBBIO CAMPOBASSO Domenica Ore 14.30
LIVORNO BRA Domenica Ore 17.30
PINETO ASCOLI Domenica Ore 17.30
PONTEDERA TERNANA Domenica Ore 12.30
RAVENNA CARPI Sabato Ore 17.30
SAMBENEDETTESE PERUGIA Domenica Ore 14.30
TORRES JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 12.30
VIS PESARO FORLÌ Domenica Ore 20.30
RIPOSA: GUIDONIA MONTECELIO
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA SALERNITANA Venerdì Ore 20.30
BENEVENTO AZ PICERNO Venerdì Ore 20.30
CASARANO SORRENTO Sabato Ore 14.30
CASERTANA FOGGIA Sabato Ore 14.30
CATANIA TRAPANI Venerdì Ore 20.30
CROTONE ATALANTA U23 Sabato Ore 14.30
GIUGLIANO COSENZA Sabato Ore 14.30
LATINA CAVESE Venerdì Ore 20.30
POTENZA SIRACUSA Sabato Ore 17.30
TEAM ALTAMURA MONOPOLI Venerdì Ore 20.30
7ª GIORNATA DI RITORNO – 10-11-12 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
ALCIONE MILANO OSPITALETTO FRANCIACORTA Mercoledì Ore 18.00
ARZIGNANO VALCHIAMPO TRENTO Mercoledì Ore 20.30
DOLOMITI BELLUNESI PERGOLETTESE Mercoledì Ore 18.00
GIANA ERMINIO LECCO Mercoledì Ore 20.30
INTER U23 LUMEZZANE Mercoledì Ore 20.30
NOVARA ALBINOLEFFE Mercoledì Ore 18.00
PRO PATRIA CITTADELLA Mercoledì Ore 20.30
PRO VERCELLI L.R. VICENZA Mercoledì Ore 20.30
RENATE TRIESTINA Mercoledì Ore 18.00
UNION BRESCIA VIRTUS VERONA Mercoledì Ore 20.30
GIRONE B
ASCOLI TORRES Giovedì Ore 20.30
CAMPOBASSO LIVORNO Giovedì Ore 20.30
CARPI AREZZO Giovedì Ore 20.30
FORLÌ PONTEDERA Giovedì Ore 18.00
GUBBIO VIS PESARO Giovedì Ore 20.30
GUIDONIA MONTECELIO BRA Giovedì Ore 18.00
JUVENTUS NEXT GEN SAMBENEDETTESE Giovedì Ore 18.00
PIANESE PERUGIA Giovedì Ore 20.30
TERNANA RAVENNA Giovedì Ore 20.30
RIPOSA: PINETO
GIRONE C
ATALANTA U23 POTENZA Martedì Ore 20.30
CASERTANA CROTONE Martedì Ore 20.30
CATANIA AUDACE CERIGNOLA Martedì Ore 20.30
CAVESE MONOPOLI Martedì Ore 18.00
COSENZA SIRACUSA Martedì Ore 20.30
FOGGIA AZ PICERNO Martedì Ore 20.30
SALERNITANA CASARANO Martedì Ore 20.30
SORRENTO GIUGLIANO Martedì Ore 18.00
TEAM ALTAMURA LATINA Martedì Ore 18.00
TRAPANI BENEVENTO Martedì Ore 18.00
8ª GIORNATA DI RITORNO – 14-15-16 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
ALBINOLEFFE ARZIGNANO VALCHIAMPO Domenica Ore 17.30
CITTADELLA RENATE Lunedì Ore 20.30
DOLOMITI BELLUNESI PRO VERCELLI Domenica Ore 14.30
L.R. VICENZA ALCIONE MILANO Domenica Ore 12.30
LECCO VIRTUS VERONA Domenica Ore 20.30
LUMEZZANE GIANA ERMINIO Domenica Ore 17.30
OSPITALETTO FRANCIACORTA INTER U23 Lunedì Ore 20.30
PERGOLETTESE UNION BRESCIA Lunedì Ore 20.30
TRENTO PRO PATRIA Domenica Ore 17.30
TRIESTINA NOVARA Domenica Ore 12.30
GIRONE B
BRA ASCOLI Domenica Ore 14.30
GUIDONIA MONTECELIO FORLÌ Domenica Ore 14.30
LIVORNO PIANESE Domenica Ore 14.30
PERUGIA CARPI Domenica Ore 17.30
PINETO TERNANA Lunedì Ore 20.30
PONTEDERA GUBBIO Domenica Ore 17.30
RAVENNA JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 14.30
SAMBENEDETTESE TORRES Domenica Ore 14.30
VIS PESARO CAMPOBASSO Lunedì Ore 20.30
RIPOSA: AREZZO
GIRONE C
AZ PICERNO CROTONE Sabato Ore 17.30
BENEVENTO LATINA Sabato Ore 14.30
CASARANO CASERTANA Sabato Ore 14.30
CAVESE SALERNITANA Sabato Ore 14.30
COSENZA AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 14.30
FOGGIA ATALANTA U23 Sabato Ore 17.30
GIUGLIANO TRAPANI Sabato Ore 14.30
MONOPOLI SORRENTO Sabato Ore 14.30
POTENZA TEAM ALTAMURA Domenica Ore 20.30
SIRACUSA CATANIA Sabato Ore 17.30
9ª GIORNATA DI RITORNO – 20-21-22-23 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
ALCIONE MILANO PERGOLETTESE Sabato Ore 17.30
ARZIGNANO VALCHIAMPO OSPITALETTO FRANCIACORTA Domenica Ore 17.30
LECCO ALBINOLEFFE Domenica Ore 20.30
LUMEZZANE DOLOMITI BELLUNESI Domenica Ore 14.30
NOVARA GIANA ERMINIO Sabato Ore 14.30
PRO VERCELLI TRENTO Domenica Ore 14.30
RENATE INTER U23 Sabato Ore 17.30
TRIESTINA CITTADELLA Sabato Ore 17.30
UNION BRESCIA PRO PATRIA Domenica Ore 17.30
VIRTUS VERONA L.R. VICENZA Lunedì Ore 20.30 Diretta Rai Sport
GIRONE B
CAMPOBASSO JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 12.30
CARPI BRA Domenica Ore 17.30
GUBBIO AREZZO Sabato Ore 14.30
LIVORNO PINETO Sabato Ore 14.30
PIANESE GUIDONIA MONTECELIO Venerdì Ore 20.30
PONTEDERA ASCOLI Domenica Ore 14.30
RAVENNA SAMBENEDETTESE Sabato Ore 17.30
TERNANA FORLÌ Lunedì Ore 20.30
TORRES VIS PESARO Sabato Ore 14.30
RIPOSA: PERUGIA
GIRONE C
ATALANTA U23 COSENZA Domenica Ore 12.30
AUDACE CERIGNOLA CASARANO Venerdì Ore 20.30
CASERTANA AZ PICERNO Sabato Ore 17.30
CATANIA GIUGLIANO Domenica Ore 14.30
CROTONE FOGGIA Domenica Ore 17.30
LATINA POTENZA Sabato Ore 14.30
SALERNITANA MONOPOLI Domenica Ore 14.30
SORRENTO SIRACUSA Domenica Ore 17.30
TEAM ALTAMURA BENEVENTO Domenica Ore 14.30
TRAPANI CAVESE Sabato Ore 14.30
10ª GIORNATA DI RITORNO – 27-28 FEBBRAIO e 1 MARZO 2026
GIRONE A
ALBINOLEFFE L.R. VICENZA Sabato Ore 14.30
ARZIGNANO VALCHIAMPO NOVARA Venerdì Ore 20.30
CITTADELLA OSPITALETTO FRANCIACORTA Venerdì Ore 20.30
DOLOMITI BELLUNESI RENATE Sabato Ore 14.30
GIANA ERMINIO PRO VERCELLI Venerdì Ore 20.30
INTER U23 ALCIONE MILANO Sabato Ore 20.30
PERGOLETTESE TRIESTINA Venerdì Ore 20.30
PRO PATRIA VIRTUS VERONA Sabato Ore 17.30
TRENTO LUMEZZANE Sabato Ore 17.30
UNION BRESCIA LECCO Sabato Ore 14.30
GIRONE B
AREZZO RAVENNA Domenica Ore 17.30
ASCOLI CARPI Sabato Ore 20.30
BRA PIANESE Domenica Ore 14.30
FORLÌ TORRES Sabato Ore 14.30
GUIDONIA MONTECELIO GUBBIO Domenica Ore 17.30
PERUGIA PINETO Sabato Ore 17.30
SAMBENEDETTESE LIVORNO Sabato Ore 20.30
TERNANA CAMPOBASSO Domenica Ore 17.30
VIS PESARO PONTEDERA Domenica Ore 14.30
RIPOSA: JUVENTUS NEXT GEN
GIRONE C
AZ PICERNO TEAM ALTAMURA Sabato Ore 17.30
CAVESE AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 14.30
COSENZA SORRENTO Domenica Ore 14.30
FOGGIA CASARANO Sabato Ore 17.30
GIUGLIANO LATINA Domenica Ore 14.30
MONOPOLI CROTONE Domenica Ore 14.30
POTENZA BENEVENTO Domenica Ore 12.30
SALERNITANA CATANIA Domenica Ore 14.30
SIRACUSA CASERTANA Domenica Ore 12.30
TRAPANI ATALANTA U23 Sabato Ore 14.30
11ª GIORNATA DI RITORNO – 3-4-5 MARZO 2026
GIRONE A
ALBINOLEFFE UNION BRESCIA Martedì Ore 20.30
ALCIONE MILANO GIANA ERMINIO Martedì Ore 18.00
CITTADELLA INTER U23 Martedì Ore 20.30
L.R. VICENZA TRENTO Martedì Ore 20.30
LECCO RENATE Martedì Ore 20.30
LUMEZZANE ARZIGNANO VALCHIAMPO Martedì Ore 18.00
OSPITALETTO FRANCIACORTA PRO PATRIA Martedì Ore 18.00
PERGOLETTESE PRO VERCELLI Martedì Ore 18.00
TRIESTINA DOLOMITI BELLUNESI Martedì Ore 20.30
VIRTUS VERONA NOVARA Martedì Ore 20.30
GIRONE B
AREZZO TERNANA Mercoledì Ore 20.30
GUBBIO CARPI Mercoledì Ore 18.00
LIVORNO PERUGIA Mercoledì Ore 20.30
PINETO FORLÌ Mercoledì Ore 20.30
PONTEDERA JUVENTUS NEXT GEN Mercoledì Ore 18.00
RAVENNA PIANESE Mercoledì Ore 20.30
SAMBENEDETTESE ASCOLI Mercoledì Ore 21.00 Diretta Rai Sport
TORRES GUIDONIA MONTECELIO Mercoledì Ore 20.30
VIS PESARO BRA Mercoledì Ore 18.00
RIPOSA: CAMPOBASSO
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA TRAPANI Giovedì Ore 20.30
AZ PICERNO ATALANTA U23 Giovedì Ore 18.00
BENEVENTO CATANIA Giovedì Ore 20.30
CASARANO SIRACUSA Giovedì Ore 18.00
CASERTANA SALERNITANA Giovedì Ore 20.30
CROTONE CAVESE Giovedì Ore 20.30
GIUGLIANO MONOPOLI Giovedì Ore 18.00
LATINA SORRENTO Giovedì Ore 18.00
POTENZA COSENZA Giovedì Ore 20.30
TEAM ALTAMURA FOGGIA Giovedì Ore 20.30
12ª GIORNATA DI RITORNO – 7-8-9 MARZO 2026
GIRONE A
ARZIGNANO VALCHIAMPO LECCO Sabato Ore 14.30
DOLOMITI BELLUNESI OSPITALETTO FRANCIACORTA Sabato Ore 14.30
GIANA ERMINIO L.R. VICENZA Sabato Ore 14.30
INTER U23 ALBINOLEFFE Sabato Ore 14.30
NOVARA PERGOLETTESE Sabato Ore 14.30
PRO PATRIA ALCIONE MILANO Sabato Ore 17.30
PRO VERCELLI CITTADELLA Sabato Ore 17.30
RENATE LUMEZZANE Sabato Ore 17.30
TRENTO VIRTUS VERONA Sabato Ore 14.30
UNION BRESCIA TRIESTINA Sabato Ore 17.30
GIRONE B
ASCOLI RAVENNA Lunedì Ore 20.30 Diretta Rai Sport
CAMPOBASSO AREZZO Lunedì Ore 20.30
CARPI TORRES Domenica Ore 14.30
FORLÌ LIVORNO Domenica Ore 12.30
GUIDONIA MONTECELIO SAMBENEDETTESE Domenica Ore 17.30
JUVENTUS NEXT GEN VIS PESARO Domenica Ore 12.30
PERUGIA PONTEDERA Lunedì Ore 20.30
PIANESE PINETO Domenica Ore 14.30
TERNANA GUBBIO Domenica Ore 20.30
RIPOSA: BRA
GIRONE C
ATALANTA U23 AUDACE CERIGNOLA Lunedì Ore 20.30
CATANIA CASERTANA Lunedì Ore 20.30
CAVESE AZ PICERNO Domenica Ore 20.30
COSENZA TEAM ALTAMURA Domenica Ore 14.30
FOGGIA POTENZA Domenica Ore 17.30
MONOPOLI CASARANO Lunedì Ore 20.30
SALERNITANA LATINA Domenica Ore 14.30
SIRACUSA GIUGLIANO Domenica Ore 14.30
SORRENTO BENEVENTO Domenica Ore 17.30
TRAPANI CROTONE Domenica Ore 14.30
