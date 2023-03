Serie C, il Potenza travolge la Juve Stabia (5-2). La Reggiana riacciuffa il Rimini al 92′, parità anche tra Taranto e Avellino

Sono appena terminate le sfide delle 17.30 di Serie C, in campo il girone B e C. Nel primo girone per ordine alfabetico, la Reggiana riacciuffa il Rimini al 92′ grazie alla rete di Guglielmotti. Nel girone C, invece, il Potenza travolge la Juve Stabia, complica l’espulsione al 39′ di Pandolfi: 5-2. Infine, parità tra Taranto e Avellino: 2-2. Di seguito i risultati.

Girone B

Rimini – Reggiana 2-2

Girone C

Potenza – Juve Stabia 5-2

Taranto – Avellino 2-2

Foto: Twitter Lega Pro