Serie C: il Potenza si riprende la vetta del girone C. Vincono Carpi, Vicenza e Juve U23

Sono terminate anche le gare in programma alle ore 17,30 e valide per la decima giornata del campionato di Serie C. Di seguito tutti i risultati odierni:

Girone A

Como-Pontedera 2-0

Gozzano-Olbia 0-0

Novara-Carrarese 2-1

Pergolettese-Ronur Siena 0-1

Pistoiese-Giana Erminio 1-1

Albinoleffe-Lecco 2-0

Juventus U23-Renate 2-1

Girone B

Imolese-Feralpisalò 0-1

Rimini-Cesena 1-1

Triestina-Padova 2-0

Carpi-Fano AJ 2-0

Vicenza-Reggio Audace 1-0

Vis Pesaro-Piacenza 1-0

Girone C

Avellino-Bari 2-2

Bisceglie-Ternana 0-1

Monopoli-Reggina 1-2

Sicula Leonzio-Rieti 1-2

Vibonese-Catania 5-0

Catanzaro-Potenza 0-2

Cavese-Casertana 0-0

Teramo-Paganese 2-1