Serie C: il Potenza sbanca il Partenio, Avellino al terzo ko di fila. Caracciolo trascina la Feralpisalò

La Feralpisalò si impone sul campo del Ravenna per 2-1 nel posticipo della 14esima giornata del girone B di Serie C. Uomo della partita Andrea Caracciolo, autore di una super doppietta che decide la sfida. Con questo successo i gardesani salgono al sesto posto in classifica con 25 punti. Nel girone C, invece, il Potenza sbanca Avellino: al Partenio finisce 2-0 grazie alle reti di Ferri Marini e Murano. Potenza che balza così al quarto posto in graduatoria con 27 punti, l’Avellino – alla terza sconfitta consecutiva in campionato – resta fermo a quota 14.