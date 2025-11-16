Serie C: il Potenza batte 2-1 il Trapani. La Salernitana vince al 93′ contro il Team Altamura
16/11/2025 | 16:34:04
Terminate le partite delle 14:30 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
AlbinoLeffe-Virtus Verona 3-1
30′ Potop, 35′ Astrologo, 71′ Mandelli (AlbinoLeffe), 78′ Mancini (Virtus Verona)
Alcione-Novara 0-1
71′ Basso (Novara)
Livorno-Ravenna 1-1
24′ Gentile (Livorno), 82′ Spini (Ravenna)
Giugliano-Audace Cerignola 0-1
52′ Parlato (Audace Cerignola)
Potenza-Trapani 2-1
21′ Anatriello, 71′ De Marco (Potenza), 90′ Grandolfo (Trapani)
Team Altamura-Salernitana 1-2
11′ Rosafio (Team Altamura), 53′ Liguori, 90+3′ Golemic (Salernitana)
Foto: logo Serie C