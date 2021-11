Serie C, il posticipo tra Turris e Catanzaro termina 1-0. Rete di Giannone

Nel posticipo del Girone C di Serie C la Turris ha battuto di misura il Catanzaro portandosi al quarto posto e sorpassando in classifica proprio la squadra calabrese. Decide la gara una rete di Giannone al minuto 77.

FOTO: Logo Lega Pro