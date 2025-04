Serie C, il Pineto vince contro il Pescara. Bis della Pianese in casa del Legnago Salus

Sono appena terminati i due anticipi della Serie C. Il Pineto vince contro il Pescara: un successo firmato Chakir a dieci minuti dalla fine che permette alla squadra di Tisci di portarsi a -3 dai biancoazzurri di Baldini. Nell’altra sfida invece la Pianese, trascinata dal solito Mignani, vince per 2-0 in casa del Legnago Salus.

Foto: Serie C logo