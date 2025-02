Serie C, il Picerno ne fa 7 al Taranto. Parità in Pineto-Vis Pesaro e Trento-Pergolettese

Sono appena terminati i tre anticipi validi per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Nel Girone A pareggiano Trento e Pergolettese per 1-1; stesso risultato nel Girone B fra Pineto e Vis Pesaro. Nel Girone C, infine, la solita pioggia di gol si abbatte sul Taranto: il Pineto porta a casa i tre punti con un sonoro 7-0.

GIRONE A

Trento-Pergolettese 1-1

56′ Giannotti (T), 75′ Jaouhari (P)

GIRONE B

Pineto-Vis Pesaro 1-1

43′ Cannavò (VP), 47′ Bruzzaniti (P)

GIRONE C

Picerno-Taranto 7-0

1′ Volpicelli, 5′ e 21′ Energe, 16′ De Ciancio, 26′ e 67′ Petito, 48′ Palazzino

Foto: Serie C Logo