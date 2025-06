Serie C, il Pescara vince in casa della Ternana e vede la B. Letizia fa sognare gli abruzzesi

02/06/2025 | 23:21:18

Un tiro da fuori di Letizia, sporcato dalla difesa della Ternana, ha deciso la finale d’andata dei play-off di Serie C tra Ternana e Pescara. L’esperto centrale biancazzurro si è sganciato al 57’ e tanto è bastato per spostare gli equilibri. Ternana che ha anche dovuto giocare in dieci dal 12’ per via del rosso diretto a Vallocchia. Ora tutto si deciderà il 7 giugno a Pescara.

Ternana chiamata all’impresa all’Adriatico. Il Pescara vede la B.

Foto: logo Serie B