Serie C, il Padova vince nel recupero e allunga sul Vicenza. Ok Ternana ed Entella

Concluse le gare del lunedì in Serie C. Serata importante per i gironi A e B. Il Padova, sotto in casa per larghi tratti del match, vince con la Pergolettese al 94′ e allunga sul Vicenza, costretto al pari a Lecco. Nel girone B vincono Ternana e Virtus Entella.

Questi i risultati:

GIRONE A

Lecco-Vicenza 1-1

36′ aut. Marrone (L), 74′ Sene

Padova-Pergolettese 2-1

20′ Parker (PE), 52′ Bortolussi (PA), 90’+4 Buonaiuto (PA)

Trento-Alcione Milano 1-0

24′ Anastasia

GIRONE B

SPAL-Ternana 0-3

3′ Cicerelli, 58′ Cianci, 87′ Ferrante

Virtus Entella-Sestri Levante 4-0

48′ Castelli, 55′ Casarotto, 90’+1 Di Mario, 90’+3 Guiu

GIRONE C

Potenza-Team Altamura 3-1

15′ Caturano (P), 25′ Schimmenti (P), 32′ Felippe (P), 84′ Grande (TA)

