Terminate le gare delle 15.00 in Serie C: spicca il successo del Padova che manda i veneti a +3 sul Sudtirol, fermato in casa dalla FeralpiSalò. Ecco i risultati:

Carrarese-Lecco 1-2

Pro Patria-Renate 0-0

Arezzo-Carpi 3-3

Legnago-Padova 0-2

Paganese-Vibonese 2-1

Piacenza-Pistoiese 2-0

Sudtirol-FeralpiSalò 0-2