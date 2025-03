Serie C, il Padova cade a Novara. Vincono Monopoli, ACR Messina e Sestri Levante

Sono terminate le sfide delle 15 di Serie C. Chiuse le pratiche Arzignano, con Catania-Crotone inchiodato sul pari a reti bianche. Si parte dalla Feralpisalò e la prova di forza su Trento per 2-0 che permette di stazionare al terzo posto del Girone A, sconfitta esterna del Padova contro il Novara. Quanto al Girone B, Sestri Levante schiaccia il Pescara con un tris casalingo che la rilancia in classifica, Ternana-Perugia finisce in parità e senza gol. Chiude, nel Girone C, la vittoria del Monopoli di misura sulla Casertana con un gol nel finale di Pellegrini..

Foto: Logo Serie C