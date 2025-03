Serie C, il nuovo regolamento dei playout del girone C dopo le esclusioni di Taranto e Turris

Attraverso i canali ufficiali della FIGC arriva il regolamento per quanto riguarda la disputa dei playout nel Girone C di Serie C dopo l’esclusione dal raggruppamento di Taranto e Turris.

Questo il testo completo:

La disputa dei Play-Out per il Girone “C” avviene tra le squadre classificatesi all’ultimo e penultimo posto del Girone, secondo la seguente formula:

a) la squadra penultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra ultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra ultima classificata;

b) a conclusione delle due gare di cui al punto a), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season del Campionato Serie C.

La squadra che risulterà perdente nelle gare di cui al punto a), verrà classificata all’ultimo posto e, conseguentemente, retrocederà al Campionato di Serie D.

Alle gare di Play-Out si applica la normativa di cui all’art. 57 delle NOIF (“Gare effettuate a cura degli organi federali”).

La squadra ultima classificata al termine della regular season del Campionato Serie C nel Girone “C” retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco in classifica dalla squadra penultima sia superiore a 8 punti.

Foto: logo Serie C