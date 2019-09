Sono terminati gli incontri validi per la terza giornata di campionato di Serie C disputati in serata. Nel girone A, il Novara stende il Lecco per 3-0 (Bortolussi, Schiavi, Peralta). Nel girone B, Carpi e Vicenza pareggiano 1-1 (Maurizi – Marotta). Nel girone C, l’Avellino piega il Teramo per 2-0 (Micovschi, Karic).