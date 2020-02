Serie C: il Monza si fa rimontare a Siena, Monopoli-Bari è 2-2. I risultati

Sono terminate anche le gare delle ore 17:30 valide per la 25esima giornata di Serie C. Di seguito quanto accaduto nei tre gironi. Nel girone A, la capolista Monza pareggia 2-2 in casa della Robur Siena. Finisce in parità (1-1) anche la sfida tra Arezzo e Como. Il Lecco batte 3-1 la Pergolettese, cade l’Alessandria in casa della Giana Erminio (2-1). Nel girone B il Padova pareggia a Cesena con il punteggio di 1-1. Il Piacenza sbanca Ravenna 1-0, mentre si chiude 1-1 la sfida salvezza tra Gubbio e Rimini. Pareggio a reti inviolate tra Virtus Verona ed Imolese, mentre Arzignano-Triestina finisce 2-2. Nel girone C, l’attesissimo derby tra Monopoli e Bari termina sul punteggio di 2-2. Il Catania vince 1-0 in casa della Cavese; successo anche per la Viterbese: 2-0 al Teramo. L’Avellino strappa il pareggio (1-1) all’ultimo respiro in casa della Virtus Francavilla.