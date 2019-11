Serie C: il Monza sbanca Pistoia, vincono anche Bari e Vicenza. I risultati

Sono terminate le gare delle ore 15 valide per la quindicesima giornata di Serie C. Non disputate Imolese-Triestina, rinviata per maltempo, e Rieti-Reggina, quest’ultima annullata dal direttore di gara in quanto non presente un tecnico autorizzato a sedere sulla panchina dei laziali. Sarà assegnato lo 0-3 a tavolino al club amaranto. Nel girone A, vittoria in trasferta per la Pro Vercelli, che batte 3-1 il Como. Successo esterno anche per il Novara (2-1 a Olbia) e per il Monza, che espugna 1-0 Pistoia. Pari per 1-1 tra Renate e Pianese. Nel girone B il Piacenza cala il poker al Fano (4-2), mentre il Sudtirol stende 3-0 la Sambenedettese. Vince anche il Vicenza, 1-0 sul Ravenna. Nel girone C, la Casertana piega 2-0 l’Avellino, il Bari passa 1-0 a Pagani, stesso risultato tra Rende e Picerno. Sicula Leonzio e Virtus Francavilla impattano 1-1.