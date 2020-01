Serie C: il Monza espugna Vercelli. Poker Triestina, Monopoli-Ternana è 0-0

Non solo Reggina-Bari, sono terminati tutti i match del pomeriggio validi per la 23esima giornata del campionato di Serie C. Di seguito il quadro dei tre gironi:

GIRONE A

Alessandria-Olbia 3-3

Arezzo-Pergolettese 3-0

Novara-Pontedera 1-1

Pro Vercelli-Monza 1-2

Siena-Lecco 1-1

GIRONE B

ArzignanoChiampo-Sambenedettese 1-1

Fermana-Piacenza 1-1

Triestina-Cesena 4-1

Vis Pesaro-Ravenna 0-0

GIRONE C

Monopoli-Ternana 0-0

Reggina-Bari 1-1

Virtus Francavilla-Paganese 2-0

Viterbese-Catania 2-0