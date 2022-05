Serie C, il Modena vince la Supercoppa. Battuto il Sudtirol per 2-0

Il Modena di Attilio Tesser vince la Supercoppa di Serie C. I canarini, dopo aver pareggiato con il Bari, per 3-3, vincono in casa del Sudtirol, che aveva vinto in casa dei pugliesi e che con un pareggio avrebbero vinto il trofeo.

Con le reti di Bonfanti e Scarsella, al 50 e al 55′, il Modena vince il trofeo.

Doppia festa, quindi, per gli emiliani, dopo la vittoria del campionato, nel girone B di Lega Pro.

Foto: Twitter Lega pro