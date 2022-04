Serie C: il Modena pareggia, la Reggiana vince. Per la B sarà decisiva l’ultima giornata

Il Modena non sfrutta il primo match-point per centrare la B e rimanda il discorso qualificazione all’ultima giornata: la formazione allenata da Attilio Tesser ha infatti pareggiato 1-1 contro il Gubbio, mentre la Reggiana seconda in classifica ha superato per una rete a zero la Virtus Entella.

Il discorso qualificazione, dunque, sarà risolto all’ultima giornata in programma sabato 23 aprile. In quella data il Modena capolista sfiderà in casa il Pontedera, mentre la Reggiana seconda a meno due sarà impegnata in quel di Teramo: gli uomini di Tesser dovranno vincere o quantomeno fare lo stesso risultato dei granata per centrare la B.

Con la doppia parità negli scontri diretti, infatti, in caso di arrivo a pari punti sarà decisiva la differenza reti, con la Reggiana che al momento è avanti di quattro gol.

Foto: Twitter Lega Pro