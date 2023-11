Serie C, il Mantova cade contro il Trento (1-0). Vincono Novara, Padova, Arezzo e Monterosi

Sono appena terminate le sfide delle 14.00 di Serie C, in campo tutti i gironi. Nel girone A, la capolista Mantova cade in casa contro il Trento: 0-1, decide la rete di Petrovic. Vittorie casalinghe, invece, per Novara e Padova.

Nel girone B, invece, arriva un’altra sconfitta, la nona in campionato, per la Fermana, che in casa si arrende all’Arezzo nella quattordicesima giornata del Girone B di Serie C. In un match ricco di emozioni è Guccione a trascinare i toscani con una tripletta: due volte rimontato da Montini e Misuraca, l’Arezzo la spunta a un quarto d’ora dalla fine.

Successo importante per il Monterosi Tuscia nella quattordicesima giornata del Girone C di Serie C. Il fanalino di coda conquista la seconda vittoria nelle ultime quattro partite e si avvicina al Brindisi penultimo, superando di misura la Virtus Francavilla: 1-0 con rete decisiva di Vano.

Girone A

Mantova – Trento 0-1

Novara – Pergolettese 2-1

Padova – Pro Vercelli 3-2

Giron B

Fermana-Arezzo 2-3

Girone C

Monterosi Tuscia – Virtus Francavilla 1-0

Foto: Logo Serie C