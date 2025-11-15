Serie C: Il Lumezzane batte 3-1 la Pro Vercelli. Pareggio tra Torres e Perugia
15/11/2025 | 19:33:22
Terminate le partite delle 17:30 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Cittadella-Arzignano 1-0
16′ Cecchetto (Cittadella)
Lumezzane-Pro Vercelli 3-1
33′ Diodato (L), 44′ Sow (PV), 73′ Ferro, 90+2′ Rocca (L)
Rimini-Ascoli 0-2
35′ Damiani, 39′ Gori (Ascoli)
Torres-Perugia 1-1
41′ Starita (Torres), 55′ Montevago (Perugia)
Vis Pesaro-Guidonia Montecelio 2-1
29′ Esempio (Guidonia), 52′ Pio Stabile, 61′ Di Paola (Vis Pesaro)
Foto: logo Serie C