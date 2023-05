Serie C, il Gubbio pareggia nel finale ed elimina il Pontedera

Sfiora l’impresa il Pontedera di Max Canzi che sbloccano la partita al dodicesimo minuto grazie al gol di Nicastro su rigore ma i toscani ad inizio ripresa rimangono in dieci per l’espulsione di Peli e all’88’ su una zampata decisiva di Semeraro chiudono ogni speranza di passaggio del turno accendendo quelle della squadra di Braglia che forte di un miglior piazzamento nel girone B passano grazie all’1-1. Nel finale i toscani provano a ritornare in vantaggio ma nei sette minuti di recupero non riescono mai a centrare la porta avversaria.

