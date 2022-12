In pochi giorni il Foggia ha prima battuto, in Coppa Italia, e poi fermato sullo 0-0 il Catanzaro. Nel posticipo della 18a giornata di Serie C, termina 0-0 la gara dello Zaccheria, valida per il girone C.

Terzo pareggio per i calabresi, dopo quello di Cerignola e Avellino (e ben 16 vittorie). Il Foggia strappa un punto importante in ottica playoff.

Foto: logo Serie C