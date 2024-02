Serie C, il Fiorenzuola vince 2-0 in casa del Trento

Si chiude con la vittoria del Fiorenzuola sul campo del Trento la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C. Decisive le reti di Di Gesù al 66′ e Seck al 94′. Padroni di casa in dieci dal 47′ per l’espulsione (secondo giallo) di Italeng.

Foto: Logo Serie C