Serie C, il Crotone torna a vincere. Taranto battuto 2-1 e sempre ultimo

Il Crotone ha conquistato una vittoria importante contro il Taranto, imponendosi per 2-1 allo stadio Ezio Scida. La partita, delicata per entrambe le squadre, ha visto i pugliesi passare in vantaggio con un gol di Shiba. Il Crotone ha reagito e ribaltato il risultato grazie alle reti di Silva e Tumminello. Con questo successo, il Crotone interrompe una striscia negativa di cinque giornate senza vittorie e Longo può respirare in panchina.

Foto: logo Serie C