Serie C: il comunicato della Figc sulle società ammesse al prossimo campionato

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Figc ha reso note le proprie decisioni a proposito della composizione dei prossimi campionati di Serie B e C. Ecco, di seguito, il suo contenuto: “Riammesso il Venezia in Serie B, escluso il Palermo per inadempienze. Visto il parere della CO.VI.SO.C., il Consiglio Federale ha respinto il ricorso della società siciliana e votato all’unanimità per la riammissione del club veneziano. Inoltre sono stati decisi anche riammissioni e ripescaggi in Lega Pro, dando il via libera per il prossimo campionato di Serie C a Virtusvecomp Verona, Fano, Paganese, Modena e Reggio Audace. Fuori Cerignola e Bisceglie“.