Serie C, il Como vola nel girone A. Un grande Avellino vince a Caserta (0-2)

Si sono da poco conclusi i match della serata di Serie C. Tre punti importanti per il Como, vittoria di misura sul Giana Erminio con le firme di Gatto e Bellemo: i lombardi sono ora a +5 sul secondo posto nel girone A.

Vittorie anche per Fano ed Avellino, superate con due gol di scarto in trasferta Mantova e Casertana: gli irpini sfruttano l’ennesimo tonfo del Bari e consolidano così il secondo posto nel Girone C.

Ecco i risultati:

Casertana-Avellino 0-2

Mantova-Fano 0-2

Como-Giana Erminio 2-1