Serie C, il Como vince 4-2 e allunga in vetta. Tutti i risultati del pomeriggio

Si sono concluse le gare del pomeriggio di Serie C, spicca la vittoria del Como per 4-2 contro il Pontedera, e approfittando della sconfitta della Pro Vercelli, si porta a 4 punti di distacco dai piemontesi. Vince anche il Catania, 0-2 in casa della Cavese. Ecco tutti i risultati:

GIRONE A

Olbia-AlbinoLeffe 1-2

Como-Pontedera 4-2

Pistoiese-Lecco 0-1

GIRONE B

Gubbio-Matelica 3-0

Imolese-Perugia 0-1

GIRONE C

Cavese-Catania 0-2