Serie C: il Como piega la Giana, la Pro Vercelli sbanca Novara. Vis Pesaro-Fermana e Teramo-Rieti 1-1

Si sono concluse pochi istanti fa le gare odierne valide per l’ottava giornata di Serie C. Nel Girone A il Como ha piegato in rimonta per 2-1 la Giana Erminio: ospiti avanti con Remedi, ma Iovine e Miracoli regalano il successo ai lariani. Il derby tra Novara e Pro Vercelli se lo aggiudicano gli ospiti per 0-1 con il gol di Comi. Nel Girone B 1-1 tra Vis Pesaro e Fermana (a segno Maistrello e Male). Nel Girone C altro 1-1 tra Teramo e Rieti (reti di Cianci e Marcheggiani).