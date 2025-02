Serie C, il Cerignola vince a Caserta ed è solo in vetta. Ok Ternana e Triestina

Lunedì sera importante in Serie C. Nel girone C, il Cerignola vince a Caserta e vola da solo in vetta, approfittando delle sconfitte delle inseguitrici. Negli altri gironi, ok Ternana e Triestina.

Questi i risultati:

Triestina-Trento 1-0

59′ Ionita

Ternana-Arezzo 3-1

23′ Pattarello (A), 28′, 30′ Cicerelli (T), 71′ Curcio (T)

Casertana-Cerignola 0-1

78′ Achik

