Ecco i risultati delle sfide in programma alle ore 15.00 di Serie C, passano la Paganese ed il Catanzaro in trasferta, l’Alessandria supera il Livorno in uno scoppiettante 3-2:

GIRONE A



Novara-Juventus U23 1-1

Alessandria-Livorno 3-2

GIRONE B

Feralpisalò-Vis Pesaro 1-0

GIRONE C

Viterbese-Paganese 0-1

Avellino-Catanzaro 1-3