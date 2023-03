Serie C, il Catanzaro è a caccia di record. Ecco quali può battere la squadra di Vivarini

Mancano solo 5 giornate al termine del campionato di Serie C. Nel girone C, il Catanzaro di Vivarini è già aritmeticamente in Serie B, a quasi 20 anni dalla sua ultima partecipazione. Un cammino strepitoso per le aquile calabresi, che però hanno a disposizione ancora 5 giornate per scrivere la storia del campionato di Lega Pro.

Il Catanzaro infatti è in lotta per poter stracciare diversi record di questo campionato. Il primo può essere quello dei punti, che in questo momento vede davanti a tutte la Ternana e il Sudtirol, in campionati recenti, tra l’altro, 2 anni fa le “Fere” e l’anno scorso gli alto atesini. Record che è di 90 punti. Il Catanzaro in questo momento ne ha 86, con 5 gare da giocare può arrivare addirittura a 101.

Altro record per la compagine di Vivarini può essere quello di chiudere con il 100% di vittorie in casa. Per ora al Ceravolo il Catanzaro ha vinto tutte le partite, solo il Lecce c’era riuscito nel 1972-73.

E ancora: il Catanzaro può chiudere un altro record, quello del maggior distacco sulla seconda. Record che appartiene sempre alla Ternana del 2021, con 22 punti proprio sul Catanzaro e l’Avellino.

Catanzaro che al momento ne ha 15 sul Crotone (possono arrivare a 18 domani visto che il Crotone ha già giocato e ha pareggiato e il Catanzaro sfida il pescara di Zeman).

E ancora. Catanzaro che può battere il record di gol messi a segno, per ora 89 per le Aquile, nella Serie C a tre gironi è già record. Il record all time è del Varese 1941-42 che ne segnò 119.

Catanzaro che può eguagliare anche il record di vittorie in trasferta in stagione: record che è della Ternana nel 2021 con 14 vittorie su 19.

Foto: facebook Catanzaro