Serie C: il Catanzaro cala il tris all’Avellino, vince anche l’Alessandria

Sono terminati i due anticipi serali validi per la 12esima giornata del campionato di Serie C. Nel girone C, primo successo sulla panchina del Catanzaro per Grassadonia che batte 3-1 l’Avellino di Capuano. Decisivi i gol di Favalli, Nicastro e Kanouté, di Di Paolantonio la rete della bandiera per gli irpini. Nel girone A, vince l‘Alessandria: 1-0 contro il Novara, decisiva la zampata di Eusepi che lancia i grigi al secondo posto in classifica. Nel pomeriggio il Rimini (girone B) ha battuto 1-0 la Vis Pesaro.