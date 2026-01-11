Serie C, il Catania vince e scavalca il Benevento (impegnato alle 17.30)

11/01/2026 | 17:27:55

Concluse le gare delle 14.30 in Serie C. Nel girone B il Catania soffre ma nel finale vince 2-0 sulla Cavese e scavalca momentaneamente il Benevento in vetta. Negli altri gironi, l’Alcione Milano batte il Cittadella, pari tra Novara e Dolomiti Bellunesi, e Carpi-Pianese.

Questi i risultati:

Girone A

Alcione Milano-Cittadella 2-0

78′ Ciappellano, 90’+1′ Morselli

Novara-Dolomiti Bellunesi 1-1

82′ Ledonne (N), 90’+5′ Saccani (DB)

Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 0-1

45’+4′ rig. Mattioli

Girone B

Carpi-Pianese 1-1

63′ Panelli (C), 87′ Sodero (P)

Girone C

Catania-Cavese 2-0

87′ Di Gennaro, 90’+1′ Caturano

Monopoli-Siracusa 1-0

67′ Battocchio

