Serie C, il Catania vince e scavalca il Benevento (impegnato alle 17.30)
11/01/2026 | 17:27:55
Concluse le gare delle 14.30 in Serie C. Nel girone B il Catania soffre ma nel finale vince 2-0 sulla Cavese e scavalca momentaneamente il Benevento in vetta. Negli altri gironi, l’Alcione Milano batte il Cittadella, pari tra Novara e Dolomiti Bellunesi, e Carpi-Pianese.
Questi i risultati:
Girone A
Alcione Milano-Cittadella 2-0
78′ Ciappellano, 90’+1′ Morselli
Novara-Dolomiti Bellunesi 1-1
82′ Ledonne (N), 90’+5′ Saccani (DB)
Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 0-1
45’+4′ rig. Mattioli
Girone B
Carpi-Pianese 1-1
63′ Panelli (C), 87′ Sodero (P)
Girone C
Catania-Cavese 2-0
87′ Di Gennaro, 90’+1′ Caturano
Monopoli-Siracusa 1-0
67′ Battocchio
Foto: logo Serie C